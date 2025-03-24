SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Nazilli’de silahlı saldırı: Kardeşler arasında kanlı hesaplaşma!
Haberler Yaşam Videoları

Nazilli’de silahlı saldırı: Kardeşler arasında kanlı hesaplaşma!

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 17:30 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025 17:30

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, üç yıl önce oğlunun öldürülmesinin intikamını almak isteyen A.C.Ö., kardeşi F.Ö.’ye silahlı saldırıda bulundu. Yaralanan F.Ö.’nün hayati tehlikesi sürüyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeni Sanayi Mahallesi'nde, kardeşler arasında yaşanan silahlı saldırı olayı, mahallede büyük bir paniğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre, A.C.Ö., bir oto yıkamacıda karşılaştığı kardeşi F.Ö.'ye yanında getirdiği tabancayla üç el ateş etti. Ancak silahın tutukluk yapması üzerine ikili arasında arbede yaşandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Arbedenin ardından arabasına giden A.C.Ö., bu kez pompalı tüfeğini alarak olay yerine geri döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bir süre elinde pompalı tüfekle bekleyen A.C.Ö., daha sonra silahını bırakarak teslim oldu.

OĞLUNUN İNTİKAMINI ALMAK İSTEMİŞ

Olayda vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan F.Ö., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen F.Ö.'nün, üç yıl önce Balık Pazarı'nda çıkan bir tartışmada ağabeyi A.C.Ö.'nün oğlu Ertan Özkaya'yı kalbinden vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Olay sonrası bir süre cezaevinde kalan F.Ö.'nün tahliye edildiği, A.C.Ö.'nün ise oğlunun öldürülmesinin intikamını almak için bu saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Yaya geçidinde feci kaza!
24.03.2025Pazartesi
Konya'da motosiklet yarışı facia ile bitti! Yarış yaparken çarpıştılar: 1 ölü 1 yaralı!
24.03.2025Pazartesi
Mardin’de motosiklet park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı
24.03.2025Pazartesi
Konya’da yarışan motosikletler çarpıştı: 1 ölü 1 ağır yaralı
24.03.2025Pazartesi
Gaziantep'te silahlı saldırı: 2 ölü
23.03.2025Pazar
Bunlar da Var
Gaziantep’te silahlı saldırı: 2 ölü 01:20
Gaziantep'te silahlı saldırı: 2 ölü
23.03.2025Pazar
CHP kimlikli marjinal sol örgütler içip içip Şehzadebaşı Camii duvarına işedi 00:41
CHP'li vandallar cami duvarına pisledi
24.03.2025Pazartesi
Saraçhane’deki siyonist! Evanjelik Michael Ganoe Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi 00:29
Saraçhane’deki siyonist!
23.03.2025Pazar
CHP’de İmamoğlu tutuklandı bayramı! Bahar Feyzan; ’’Hayretle izliyorum’’ 01:17
Şikayet eden de sevinen de onlar!
23.03.2025Pazar
CANLI YAYIN