Nazilli’de silahlı saldırı: Kardeşler arasında kanlı hesaplaşma!

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 17:30 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025 17:30

Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeni Sanayi Mahallesi'nde, kardeşler arasında yaşanan silahlı saldırı olayı, mahallede büyük bir paniğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre, A.C.Ö., bir oto yıkamacıda karşılaştığı kardeşi F.Ö.'ye yanında getirdiği tabancayla üç el ateş etti. Ancak silahın tutukluk yapması üzerine ikili arasında arbede yaşandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Arbedenin ardından arabasına giden A.C.Ö., bu kez pompalı tüfeğini alarak olay yerine geri döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bir süre elinde pompalı tüfekle bekleyen A.C.Ö., daha sonra silahını bırakarak teslim oldu.

OĞLUNUN İNTİKAMINI ALMAK İSTEMİŞ

Olayda vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan F.Ö., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen F.Ö.'nün, üç yıl önce Balık Pazarı'nda çıkan bir tartışmada ağabeyi A.C.Ö.'nün oğlu Ertan Özkaya'yı kalbinden vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Olay sonrası bir süre cezaevinde kalan F.Ö.'nün tahliye edildiği, A.C.Ö.'nün ise oğlunun öldürülmesinin intikamını almak için bu saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.