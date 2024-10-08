Narin Güran cinayetinin perde arkası A Haber'de

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, kayıp kamera kayıtlarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Karataş, “Amcalarından birinin de evinde güvenlik kamerası olduğu tespit edildi. Onu da yerinden sökmüşler. 8 güne kadar geri gidebiliyor” dedi. Öte yandan Güran ailesinden “Narin’in babaevinde öldürüldüğü kesinleşti” iddialarıyla ilgili açıklama geldi. Diğer yandan Güran ailesinden “Narin’in babaevinde öldürüldüğü kesinleşti” iddialarıyla ilgili açıklama geldi.