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Narin Güran cinayetinin perde arkası A Haber'de
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Narin Güran cinayetinin perde arkası A Haber'de

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024, 20:52 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024, 20:52

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, kayıp kamera kayıtlarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Karataş, “Amcalarından birinin de evinde güvenlik kamerası olduğu tespit edildi. Onu da yerinden sökmüşler. 8 güne kadar geri gidebiliyor” dedi. Öte yandan Güran ailesinden “Narin’in babaevinde öldürüldüğü kesinleşti” iddialarıyla ilgili açıklama geldi. Diğer yandan Güran ailesinden “Narin’in babaevinde öldürüldüğü kesinleşti” iddialarıyla ilgili açıklama geldi.

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