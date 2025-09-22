PODCAST CANLI YAYIN

Mersin’de tır motosiklete çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Mersin’in Erdemli ilçesinde tırın çarptığı motosiklette yolcu olarak bulunan Salih Demir hayatını kaybetti, sürücü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Kaza, D-400 karayolu Akdeniz Mahallesi Güzeloluk kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. yönetimindeki 33 BSJ 38 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen B.Y. idaresindeki 33 BBJ 321 plakalı motosiklete dorseyle çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan Salih Demir, dorse tekerinin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü B.Y. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, Salih Demir'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Tır sürücüsü H.Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

