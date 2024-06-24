SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024, 09:47 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2024, 09:49

Marmaray’da kadınlar birbirine girdi: Küfürler havada uçuştu

Maltepe'de Marmaray'da yolculuk yapan iki kadın kavga etti. Birbirlerine saldırmaya çalışan kadınlar çevredekilerin müdahalesiyle ayrıldı.

Küfürlerin havada uçuştuğu kavga anı, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe'de Marmaray'da yaşandı. İddiaya göre, Marmaray'da yolculuk yapan iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada kadınlar birbirlerine saldırmaya çalıştı. Diğer yolcular duruma müdahale etti. Kavga eden kadınlardan birinin Marmaray'dan inmesiyle kavga sonlandı. İkili arasındaki kavga başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadınlardan birbirine saldırmaya çalıştığı, küfür ettikleri, kadınlardan birinin yanında bulunan çocuğun korkarak ağladığı yer alıyor.

SIRADAKİ VİDEO
İstanbul’da sabah trafiği!
24.06.2024Pazartesi
Polis memuru Nihal Uzpeder, yaptığı uyarıyla faciayı önledi
24.06.2024Pazartesi
Magandalar çocuk parkında havaya ateş açtı saçmalar bir evin camına isabet etti
23.06.2024Pazar
Antalya'da madde bağımlısı olduğu değerlendirilen bir şahıs yol kenarındaki bankta ölü bulundu
23.06.2024Pazar
Diyarbakır’da şehir içinde anız yangını
23.06.2024Pazar
Bunlar da Var
Çağla Şıkel eski kocası Emre Altuğ’un konserine gitti! “Su Gibisin” şarkısında olanlar oldu: Ben nasıl bir sevap işlemiş olabilirim? 00:34
“Su Gibisin” şarkısında olanlar oldu!
23.06.2024Pazar
Hakan Çalhanoğlu’dan Arda Güler açıklaması! Neden oynamadı? 01:18
Arda Güler açıklaması! Neden oynamadı?
23.06.2024Pazar
AK Parti’de 5 il başkanı değişiyor 00:51
AK Parti'de 5 il başkanı değişiyor
23.06.2024Pazar
Mardin’de DEM’li vekilin yangınla ilgili provokasyonunu vatandaşlar bozdu 04:02
DEM'li vekilin yangınla ilgili provokasyonunu vatandaşlar bozdu
23.06.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA