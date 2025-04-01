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Manisa’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı
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Manisa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 23:47 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2025 23:47

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir-Salihli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli yönüne giden M.A. (23) yönetimindeki 45 ZG 040 plakalı otomobil, aynı yönde önünde seyreden T.E. (44) yönetimindeki plakası belirlenemeyen kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü M.A. ağır yaralanırken, otomobilde yolcu konumunda olan 4 şahıs yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafınsan Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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