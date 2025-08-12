Manavgat'ta motosikletli gencin feci ölümü kamerada
Antalya’nın Manavgat ilçesinde VIP tur minibüsü ile motosikletin çarpıştığı kazada 51 yaşındaki Hüseyin Evren yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerası görüntülerinde minibüsün kırmızı ışıkta geçtiği görüldü. Minibüs şoförü gözaltına alındı.
D400 kara yolunun Taşağıl kavşağında İshak D. yönetimindeki minibüs, kavşaktan dönmeye çalışan Hüseyin Evren'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü asfalt zemine savruldu.
Hastanede Kurtarılamadı
Ağır yaralı olarak Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Evren, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kırmızı Işık İhlali Kamerada
Jandarma, güvenlik kamerası incelemesinde minibüsün kırmızı ışık ihlali yaptığını tespit etti. Minibüs şoförü İshak D. gözaltına alındı. Görüntülerde çarpma anı ve sürücünün savrulduğu saniyeler net şekilde yer aldı.