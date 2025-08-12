Manavgat'ta motosikletli gencin feci ölümü kamerada

D400 kara yolunun Taşağıl kavşağında İshak D. yönetimindeki minibüs, kavşaktan dönmeye çalışan Hüseyin Evren'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü asfalt zemine savruldu.

Hastanede Kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Evren, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kırmızı Işık İhlali Kamerada

Jandarma, güvenlik kamerası incelemesinde minibüsün kırmızı ışık ihlali yaptığını tespit etti. Minibüs şoförü İshak D. gözaltına alındı. Görüntülerde çarpma anı ve sürücünün savrulduğu saniyeler net şekilde yer aldı.