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Malatya’da Aracıma su sıçrattın kavgası: 5 yaralı
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Malatya'da "Aracıma su sıçrattın" kavgası: 5 yaralı

Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 01:15 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 01:20

Malatya'da kaldırımda araç yıkarken başka bir araca su sıçraması tartışması ile çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Olay, 22.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Yüzakı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda araç yıkayan bir grup ile bölgede geçen bir araç sürücüsü arasında çıkan "aracıma su sıçrattın" tartışması kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda E.K.T , İ.T., E.K. ,M.Y.M. ile E.A.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet bıçak bulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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