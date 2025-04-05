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Malatya’da 35 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
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Malatya’da 35 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 22:07 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2025 22:07

Malatya’da 35 yaşındaki genç babası tarafından evde ölü bulundu. Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Polis Memuru Candaş Kaplan sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında ailesiyle birlikte yaşayan M.Y. akşam saatlerinde geldiği ikametinde oğlu Gökhan Yılmaz’ı (35) kanlar içerisinde buldu. Babanın ihbarı üzerine bölgeye polis ile sağlık ekiplerinin sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gökhan Yılmaz’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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