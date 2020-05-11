Lüks rezidansta silah sesleri! Soruşturma başlatıldı

11.05.2020 16:46

İstanbul Kadıköy'de bulunan lüks bir rezidansta oturan iş adamı, silahla intihar etti. Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, savcı incelemelerde bulundu.

Kadıköy'de lüks bir rezidansta oturan iş adamı silahla intihar etti. Haberi alan yakınları eve koştu. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.





Olay saat 12.30 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi'nde bulunan 26 katlı bir rezidansın 7'inci katında meydana geldi. İddiaya göre iş adamı Metin Y. evinde kendisine silahla ateş ederek intihar etti. Haberi alan yakınları Metin Y'nin evine akın etti. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri iş adamının hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri bölgede çalışmalar yaptı. Savcı da olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda iş adamının cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.