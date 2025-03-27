Kötü şaka can aldı: Okul servisinin çarptığı 11 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 18:03 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 18:02

Kaza, Çanaklı Mahallesi Andaç Sokak'ta bulunan Şehit Ziya Özkozanoğlu Ortaokulu yanında gerçekleşti. İddiaya göre, okul çıkışında eve doğru yürüyen 5. sınıf öğrencisi Gazel Alsheıkm, yanında bulunan arkadaşının şaka amaçlı itmesiyle dengesini kaybederek yola savruldu. Bu sırada hareket halinde olan A.B. (44) yönetimindeki 01 ADL 295 plakalı okul servis minibüsü, küçük kıza çarptı.

Olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede, minik Gazel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, servis şoförünü gözaltına aldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Gazel Alsheıkm'in ailesi, büyük bir üzüntü yaşadı. Baba Bassen Alsheıkm, yerde cansız yatan kızının elini tutarak uzun süre gözyaşı döktü. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan acılı aileye, sağlık ekipleri müdahale etti.

Savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından, küçük kızın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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