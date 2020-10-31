Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpikoposu Amfilohije Radoviç, önceki gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Radoviç'in cenaze töreni ise dün düzenlendi. Cenazede ilginç anlar yaşandı. Başpiskopos, koronavirüsten ölmesine rağmen cenazeye katılanlar cansız bedeni sırayla öptü.
Koronavirüsten ölen Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpikoposu Amfilohije Radoviç'i cenazesinde öptüler
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- Koronavirüsten ölen Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpikoposu Amfilohije Radoviç'i cenazesinde öptüler
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