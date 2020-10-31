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Koronavirüsten ölen Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpikoposu Amfilohije Radoviç'i cenazesinde öptüler

Koronavirüsten ölen Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpikoposu Amfilohije Radoviç'i cenazesinde öptüler
31.10.2020 16:53

Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpikoposu Amfilohije Radoviç, önceki gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Radoviç'in cenaze töreni ise dün düzenlendi. Cenazede ilginç anlar yaşandı. Başpiskopos, koronavirüsten ölmesine rağmen cenazeye katılanlar cansız bedeni sırayla öptü.


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