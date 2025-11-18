PODCAST CANLI YAYIN
Konya’da aile faciası: 16 yaşındaki oğul babasını bıçaklayarak öldürdü

Konya’da aile faciası: 16 yaşındaki oğul babasını bıçaklayarak öldürdü

Konya'da 16 yaşındaki çocuk tartışma sonucunda şiddet uygulayan babasını mutfaktan aldığı bıçağı göğsüne saplayarak öldürdü. Çocuk gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Müjgan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan müstakil evde yaşayan baba Ahmet Gökçe (40) ile 16 yaşındaki oğlu S.G. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.G. mutfaktan aldığı bıçakla babasını göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı baba Meram Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda ağır yaralanan baba Ahmet Gökçe burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtaramayarak hayatını kaybetti. Şüpheli oğul ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bunlar da Var

Sinop’ta çöp kamyonu dehşeti kamerada: Fikriye Özdemir çöp kamyonunun altında kaldı! Hayatını kaybetti
Sinop’ta çöp kamyonu dehşeti kamerada: Fikriye Özdemir çöp kamyonunun altında kaldı! Hayatını kaybetti
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 16 kadın şüpheli yakalandı
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 16 kadın şüpheli yakalandı
Sinop'ta öğretmenin öldüğü korkunç kaza kamerada!
Sinop'ta öğretmenin öldüğü korkunç kaza kamerada!
Sinop’ta korkunç kaza: 1 ölü!
Sinop’ta korkunç kaza: 1 ölü!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle