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Komodo ejderi gebe geyiği canlı canlı yedi! Karnını yarıp yavru geyiği içinden çıkardı! Kan donduran anlar...

Komodo ejderi gebe geyiği canlı canlı yedi! Karnını yarıp yavru geyiği içinden çıkardı! Kan donduran anlar...
27.01.2021 12:17
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Vahşi doğa yine izleyenlerin kanını donduran anlara sahne oldu. Ormanlık alanda gebe bir geyiğe saldıran komodo ejderi, geyiği canlı canlı yedi. Geyiğin karnındaki yavrusunu da çıkaran komodo ejderi, henüz gelişmemiş olan yavru geyiği bütün bir şekilde yuttu. Kan donduran anlar izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Karnı parçalanan ve kanlar içinde kalan geyik can çekişirken, komodo ejderi geyiğin iç organlarını parçalayarak yemeye devam etti. Daha sonra komodo ejderinin yavrusu da saldırıya dahil olurken, şanssız geyik acılar içinde bağırarak paramparça oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi. İşte vahşi doğadaki kan donduran anların kare kare görüntüsü...


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