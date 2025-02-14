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Kocaeli’nde trafik kazası: 2 araç çarpıştı! 2 yaralı
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Kocaeli'nde trafik kazası: 2 araç çarpıştı! 2 yaralı

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 17:51 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 17:51

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde iki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Ovacık Mahallesi Kullar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. idaresindeki 06 BK 2505 plakalı Fiat marka otomobil ile A.M. yönetimindeki 11 AD 898 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle araçlarda maddi hasar oluştu, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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