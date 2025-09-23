Kocaeli Darıca’da ticari araçlar çarpıştı: 6 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.40 sıralarında Darıca İstasyon kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 41 U 0232 plakalı ticari araç ile 41 AAT 668 plakalı panelvan çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan araçtaki 1'i çocuk 4 kişi ile diğer araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.