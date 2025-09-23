PODCAST CANLI YAYIN

Kocaeli Darıca’da ticari araçlar çarpıştı: 6 yaralı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde iki ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.40 sıralarında Darıca İstasyon kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 41 U 0232 plakalı ticari araç ile 41 AAT 668 plakalı panelvan çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan araçtaki 1'i çocuk 4 kişi ile diğer araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Mersin’de otomobil kaldırıma ve ağaca çarptı: 2 yaralı
Mersin’de otomobil kaldırıma ve ağaca çarptı: 2 yaralı
Çocukların kız arkadaş kavgası cinayetle bitti
Çocukların kız arkadaş kavgası cinayetle bitti
The National Interest: ANKA-3 dengeleri değiştirecek!
The National Interest: ANKA-3 dengeleri değiştirecek!
Giresun'da cinayet! İş insanını öldürüp başında bekledi!
Giresun'da cinayet! İş insanını öldürüp başında bekledi!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle