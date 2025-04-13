Kız kardeşler kurşun yağmuruna tutuldu! 2 yaralı

Giriş Tarihi: 13.04.2025 00:39:43 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 00:41:45

Malatya-Ankara karayolu Bostanbaşı kavşağında bulunan bir akaryakıt istasyonunda, 22.45 sıralarında meydana gelen olayda, A.G. ile kardeş oldukları belirtilen A.G. ve E.G. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. A.G., tabanca ile iki kardeşe kurşun yağdırdı. Bacaklarından yaralanan kardeşler, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri süren kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 3'ü dolu, 5'i boş olmak üzere toplam 8 kovan buldu. Zanlı, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.