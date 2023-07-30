Kars'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 7 ölü, 21 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Sarıkamış ilçesindeki Karakurt Viyadüğü'nde meydana geldi. Dün saat 17.00 sıralarında Ankara'dan hareket eden sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen Turgut Reis firmasına ait 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, sabah saatlerinde Karakurt Viyadüğü'nden uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı. Ekipler tarafından otobüste hayatını kaybedenlerin cenazeleri Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar Sarıkamış ve çevredeki hastanelere gönderildi.

ÖLENLERİN 4'ÜNÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bursa'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan Murat Yıldız'ın kullandığı 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsünün Karakurt Viyadüğü'nden düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 kişiden 4'ünün kimliği belirlendi. Göge Cihangir, Korkmaz Alacalı, Muhammet Emin Erdoğan olay yerinde, Emine Şamiloğlu ise hastanede hayatını kaybetti. Ölenlerden 2 kişinin ise kimliği henüz belirlenemedi.

ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde saat 07.50'de yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 7'ye yükselmiştir. Yaralı 21 vatandaşımızın tedavileri Sarıkamış Devlet Hastanesi, Kafkas Üniversitesi Hastanesi, Harakani Devlet Hastanesi ve Horasan Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir" denildi.

Kars-Erzurum arasında yapımı tamamlanan Karakurt-Horasan Yolu'nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü, 7 Kasım 2022'de tamamlanarak trafiğe açıldı. Viyadük, 574 metre uzunluğunda, 120 metre yüksekliğinde.

'KORKUNÇ BİR MANZARA VARDI'

Otobüs kazasında kurtarma çalışmalarına desteğe giden Temel Şimşek (62), olay yerinde can pazarı yaşandığını söyledi. Şimşek, "Arkadaşım aradı ve neredesin diye sordu. Kaza olduğunu ve yardıma gittiklerini söyleyince ben de onların yanına gittim. Otobüsteki yolcular ölü ve yaralı olarak etrafa savrulmuştu. Otobüsün içinde sıkışanlar da vardı. Can pazarı yaşanıyordu. Sağlık ekipleri onlara müdahale ediyordu. Daha sonra diğer ekipler de gelince köylülerle beraber yardım ederek yaralıları çıkardık. Korkunç bir manzara vardı. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Böyle bir şey görmemiştim" dedi.

'AYAĞA KALKMAMLA OTOBÜS YAN YATTI, GERİSİNİ HATIRLAMIYORUM'

Kazanın ardından AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti. Adem Çalkın'ın geçmiş olsun dileğinde bulunduğu ismi öğrenilemeyen 19 yaşındaki yaralı, "Otobüs sallanıyordu, ayağa kalktım. Ayağa kalkmamla otobüs yan yattı, gerisini hatırlamıyorum" dedi. Çalkın, "Sabah 07.50 sıralarında Karakurt bölgesinde elim bir trafik kazası sonucu 29 yolcunun olduğu otobüs devrildi. Şarampole yuvarlandı ve burada 7 vefatımız var. Yaralılarımız çevre iller ve Harakani Devlet Hastanesi ile Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 21 aracımız olaya müdahale etti. Helikopter ambulans müdahale etti. Yaralılarımızı anbean takip ediyoruz. Üzüntülüyüz, hepimiz yasa boğulduk. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Diğer hastanelerdeki yaralılarımızı ziyaret etmek için Sarıkamış'tan ayrılıyoruz" diye konuştu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı kazaya karışan yolcu otobüsünün, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden kalkış yaptığı anın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde dün saat 11.30 sıralarında yolcu alan 34 TR 078 plakalı Turgutreis firmasına ait yolcu otobüsünün, 66 numaralı perondan kalkışı, yakınlarını yolcu eden bazı kişilerin, otobüstekilere el salladığı anlar yer alıyor.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu sabah, Kars Horasan Sarıkamış mevkiinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi vefat etmiş, 23 kişi yaralanmıştır. Olay yerine Kars ilinden 4 UMKE, 21 ambulans, Erzurum'dan 6 ambulans ve 1 helikopter ambulans görevlendirilmiştir. Yaralılar hastanelerimizde tedavi altındadır. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralıların sağlıklarına kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

MECLİS BAŞKANI KURTULMUŞ: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan kazayla ilgili başsağlığı mesajı geldi. Kurtulmuş, "Kars'ta meydana gelen üzücü kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

TUR MİNİBÜSÜ TIRA ARKADAN ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 6'SI AĞIR 10 TURİST YARALI



Öte yandan Antalya'nın Alanya ilçesinde havalimanına turistleri götüren tur minibüsünün duran tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada minibüsün sürücüsü ve Ukraynalı tur rehberi yaşamını yitirdi. Kazada Kazakistanlı 12 turistten 6'sı ağır olmak üzere 10 turist yaralandı.



Kaza; Alanya-Manavgat D-400 karayolunda sabaha yakın meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mevlüt Otuzoğlu'nun kullandığı 07 K 0848 plakalı tur minibüsü, durmakta olan Ümit Pardı'nın kullandığı 34 AHB 093 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

Tur minibüsünün ön kısmının tırın altına girerek hurdaya döndüğü kazada tur minibüsünün sürücüsü Mevlüt Otuzoğlu (48) ve ön koltukta yolculuk yapan Ukraynalı rehber Diana Volutska (26) araç içerisinde sıkışarak feci şekilde can verdi. Minibüste bulunan ve Antalya Havalimanına gitmekte olan Kazakistan uyruklu 12 turistten 6'sı ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.



Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, trafik, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Alanya birimine bağlı itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat ve Alanya'da bulunan hastanelere kaldırıldı.

05.00'DA HAVALİMANINA GİDİYORDU



Kazayı duyarak olay yerine gelen bir tur minibüsü sürücüsü, kaza yapan Mevlüt Otuzoğlu'nu teşhis ettikten sonra, gece 24.00'da Antalya Havalimanı'ndan birlikte yolcu aldıklarını, saat 02.00'ye kadar bu yolcuları otellerine dağıttıktan sonra aracı temizlediğini, 05.00 sıralarında yeniden otellerden yolcu toplayarak Antalya Havalimanına gitmekte olduğunu dile getirdi.

YARALI TURİST ÇANTASINI ALMADAN AMBULANSA BİNMEDİ



Diğer taraftan 9 yaralı ambulanslarla hastanelere götürülürken, başından yaralanan ve sürekli kan akan bir Kazak turist, sağlık ekiplerinin ve diğer görevlilerin tüm çabalarına rağmen ambulansa binerek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kaldırımda oturan ve sağlık ekiplerinin burada müdahalede bulunduğu Kazak turist, yaklaşık 30 dakikalık çabanın ardından yanında bulunan ve kazayı yaralanmadan atlatan kızı ve oğlunun çantalarla jandarma aracına alınmasının ardından ambulansa binerek hastaneye gitmeyi kabul etti.