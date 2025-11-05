Karaman’da feci kaza! 68 yaşındaki Dursun Eroğlu öldü

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN CAN VERDİ

Karaman'ın Piri Reis Mahallesi Karaman-Ereğli karayolunun 5. kilometresinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Dursun Eroğlu'na Ahmet A. (27) idaresindeki 54 AGL 623 plakalı otomobil çarptı.

AĞIR YARALANDI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın etkisiyle yere savrularak ağır yaralanan Eroğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan talihsiz kadının cenazesi morga kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ahmet A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.