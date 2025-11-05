PODCAST CANLI YAYIN
Karaman’da feci kaza! 68 yaşındaki Dursun Eroğlu öldü

Karaman’da yolun karşısına geçmek isteyen 68 yaşındaki Dursun Eroğlu’na otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN CAN VERDİ
Karaman'ın Piri Reis Mahallesi Karaman-Ereğli karayolunun 5. kilometresinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Dursun Eroğlu'na Ahmet A. (27) idaresindeki 54 AGL 623 plakalı otomobil çarptı.

AĞIR YARALANDI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Çarpmanın etkisiyle yere savrularak ağır yaralanan Eroğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan talihsiz kadının cenazesi morga kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ahmet A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

