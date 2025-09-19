PODCAST
Kağıthane’de ağaçlık alan alev alev yandı
Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 16:40
İstanbul Kağıthane’de bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Küle dönen ağaçlık alanın son hali havadan görüntülendi.
