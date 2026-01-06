Kadıköy’de dev dalgaların çarptığı 3 yüzücü kayalıklara düştü: Bacakları kırıldı

Olay, 4 Ocak Pazar günü Caddebostan Sahili'nde meydana geldi. Lodosun etkisiyle yükselen dalgalar, denize girmek isteyen 3 kişiyi savurdu. Sert şekilde yere düşen yüzücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde 3 kişinin bacaklarında kırık ve çatlaklar olduğu belirlendi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.