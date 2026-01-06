PODCAST CANLI YAYIN
Kadıköy’de dev dalgaların çarptığı 3 yüzücü kayalıklara düştü: Bacakları kırıldı

Kadıköy’de dev dalgaların çarptığı 3 yüzücü kayalıklara düştü: Bacakları kırıldı

Kadıköy Caddebostan Sahili’nde 4 Mart'ta denize girmek isteyen 3 kişi, lodosun etkisiyle sahile vuran dev dalgalara kapılarak kayalıklara düştü. Yaralanan yüzücüler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazılarının bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Olay, 4 Ocak Pazar günü Caddebostan Sahili'nde meydana geldi. Lodosun etkisiyle yükselen dalgalar, denize girmek isteyen 3 kişiyi savurdu. Sert şekilde yere düşen yüzücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde 3 kişinin bacaklarında kırık ve çatlaklar olduğu belirlendi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Bunlar da Var

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye bomba gönderme!
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye bomba gönderme!
Galatasaray 4-1 Trabzonspor | ÖZET İZLE
Galatasaray 4-1 Trabzonspor | ÖZET İZLE
Icardi Trabzonspor ağlarını salladı - Gol izle | GS 4-1 TS
Icardi Trabzonspor ağlarını salladı - Gol izle | GS 4-1 TS
Eren Elmalı Trabzonspor ağlarını salladı | GS 2 - 0 TS
Eren Elmalı Trabzonspor ağlarını salladı | GS 2 - 0 TS

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle