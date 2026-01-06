PODCAST CANLI YAYIN
Kadıköy’de lodos dehşeti: Dev dalgalar yüzücüleri kayalıklara fırlattı! 4 Ocak Pazar günü Caddebostan Sahili’nde denize girmek isteyen 3 kişi, lodosun etkisiyle yükselen dev dalgaların kurbanı oldu. Sert şekilde kayalıklara savrulan ve bacaklarında kırıklar oluşan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde 4 Mart'ta denize girmek isteyen 3 kişi, lodosun etkisiyle sahile vuran dev dalgalara kapılarak kayalıklara düştü. Yaralanan yüzücüler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazılarının bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Olay, 4 Ocak Pazar günü Caddebostan Sahili'nde meydana geldi. Lodosun etkisiyle yükselen dalgalar, denize girmek isteyen 3 kişiyi savurdu. Sert şekilde yere düşen yüzücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde 3 kişinin bacaklarında kırık ve çatlaklar olduğu belirlendi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

