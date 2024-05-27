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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024, 23:10 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024, 23:10

İZLE I Samsun'da yatak ve koltuk fabrikasında korkutan yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Samsun'da sanayi sitesinde yatak ve koltuk fabrikası alev alev yanıyor. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangının fark edilmesi üzerine olay yerine iftaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın söndürme çalışmalarına Samsun Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar ve belediyelerin su tankerleri de destek verdi. Polis yangın mahallinde geniş güvenlik önlemi aldı. Fabrikayı tamamen saran alevleri söndürme çalışması devam ediyor.

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