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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023, 18:54 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023, 19:18

İstanbullular dikkat! Galata Köprüsü'nde 40 gün sürecek bakım çalışmaları başladı

Galata Köprüsü'nün Karaköy-Eminönü yönü, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında trafiğe kapatıldı. Yapılacak çalışmalar sırasında köprü 40 gün trafiğe kapalı olacak. Karaköy-Eminönü yönündeki 1. etap bakım çalışmaları 20 gün, Eminönü-Karaköy istikametindeki 2. etap çalışmaları da 20 gün sürecek

İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarının başında gelen Galata Köprüsü bakıma alındı. Körpü bakım ve onarım çalışmaları kapsamında trafiğe kapatıldı.

Derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmalarının ilk aşamasının gerçekleştirileceği Karaköy-Eminönü istikameti beton bariyerler ve dubalarla saat 01.00 itibarıyla araç geçişine kapatıldı.

İstanbul'un trafiğinin en kilit noktasında yapılacak çalışmalar için araç trafiği ve toplu ulaşım kullanan vatandaşlar alternatif güzergahlara yönlendirilecek. 1994 yılında inşa edilen uzunluğu 490 metre, genişliği 42 metre olan ve üzerinde tramvay hattı bulunan Galata Köprüsü'nde, derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmaları yapacak.

Köprünün açılır kapanır çelik tabliyeleri üzerinde gereksiz ağırlık alınacak hem de çelik köprü tabliyesine uygun, güneşte erimeyen asfalt kullanılacak. Yapılacak bakım onarım çalışmaları ile köprünün ömrünün uzaması ve depreme karşı direncinin arttırılması bekleniyor.

ARAÇLAR ALTERNATİF GÜZERGAHLARA YÖNLENDİRİLECEK
Bakım çalışmaları çerçevesinde birinci etapta Galata köprüsünde Karaköy Eminönü istikameti, ikinci etapta ise Eminönü Karaköy istikameti trafiğe kapatılacak.



Birinci etap, 13 Ağustos Pazar 00.00'da başlayacak ve 20 gün sürecek. Bu süreçte Karaköy'den Eminönü istikametine Karaköy'den tersane Caddesi'ne yönlendirilecek. Araçlar Unkapanı Kavşağı ve Ragıp Gümüş Pala Caddesi üzerinden Eminönü istikametine yönlendirilecek.


20 gün sürecek ikindi ikinci etap çalışmalarında, Eminönü Karaköy istikameti Ragıp Gümüş Pala caddesine yönlendirilecek. Unkapanı kavşağından Atatürk köprüsü ve tersane caddesi üzerinden ulaşım sağlanacak. Çalışmalar boyunca tramvay seferleri etkilenmeyecek otobüs seferleri belirlenen geçici güzergahlara yönlendirilerek ulaşım sağlanacak.

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