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İstanbul'da park halindeki 2 yatta yangın çıktı

İstanbul'da park halindeki 2 yatta yangın çıktı
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İstanbul Beşiktaş'ta park halinde bulunan 2 yatta yangın çıktı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından yangına hemen müdahale edildi. Olay yerine gelen yat sahipleri ise yangını görünce sinir krizi geçirdi.


Beşiktaş'ta sahilde park halinde olan 2 yatta çıkan yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre Bebek sahil şeridinde park halinde olan motor tipi 2 yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, karadan ve denizden yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan olay yerine gelen yat sahiplerinden biri sinir krizi geçirdi.

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