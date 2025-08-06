İstanbul’da fırtına ve sağanak alarmı! AKOM uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, kent genelinde etkili olacak sağanak yağış ve fırtına için uyarıda bulundu. Bugün öğleden sonra Poyraz'ın etkili olması beklenirken, özellikle akşam saat 18.00'den sonra fırtına ile birlikte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Hafta Boyunca Yağış ve Sıcaklık Tahmini

AKOM verilerine göre hafta boyunca hava sıcaklıkları 29-32 derece arasında seyredecek. Cuma öğle saatlerine kadar yerel sağanak yağışlar, gök gürültüsü ve şimşekli hava etkili olacak. 10 Ağustos Pazar gününden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-3 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Vatandaşlara Kritik Uyarı

AKOM, ani sel ve su baskınları, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Yetkililer, özellikle akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak yağış ve rüzgâr nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.