Son Dakika
Gana'da askeri helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var Sapanca Gölü alarm veriyor! Sular çekildi kalıntılar ortaya çıktı... Acil eylem planı devreye alınacak AK Parti'den 81 il 973 ilçede "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları! 8 Ağustos'ta başlıyor: Terörsüz Türkiye süreci yüz yüze anlatılacak Suriye Tartus'ta sinsi provokasyon! Esad artığı Şebbihalar Atatürk tişörtüyle kiliseyi kana bulayacaktı: Kıskıvrak yakalandılar Türk limanlarından konteyner yüklemesinde temmuzda rekor kırıldı Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Senegal Başbakanı Ousmane Sonko Türkiye'ye geliyor: İmzalar atılacak
PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul’da fırtına ve sağanak alarmı! AKOM uyardı

İBB AKOM, İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren fırtına ve kuvvetli sağanak yağış beklendiğini, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, kent genelinde etkili olacak sağanak yağış ve fırtına için uyarıda bulundu. Bugün öğleden sonra Poyraz'ın etkili olması beklenirken, özellikle akşam saat 18.00'den sonra fırtına ile birlikte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Hafta Boyunca Yağış ve Sıcaklık Tahmini
AKOM verilerine göre hafta boyunca hava sıcaklıkları 29-32 derece arasında seyredecek. Cuma öğle saatlerine kadar yerel sağanak yağışlar, gök gürültüsü ve şimşekli hava etkili olacak. 10 Ağustos Pazar gününden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-3 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Vatandaşlara Kritik Uyarı
AKOM, ani sel ve su baskınları, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Yetkililer, özellikle akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak yağış ve rüzgâr nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Bunlar da Var

Ankara'da AVM'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
Ankara'da AVM'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
Bağcılar'da feci son: Motosiklet sürücüsü emniyet şeridindeki araca çarptı! 1 ölü
Bağcılar'da feci son: Motosiklet sürücüsü emniyet şeridindeki araca çarptı! 1 ölü
Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı - (2025)
Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı - (2025)
TikTok’ta kan donduran tehdit: Erdoğan’a oy verenlere tecavüz ve ölüm çağrısı!
TikTok’ta kan donduran tehdit: Erdoğan’a oy verenlere tecavüz ve ölüm çağrısı!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle