Haberler Yaşam Videoları Isınmak için ateş yakılan metruk ev alev alev yandı

Isınmak için ateş yakılan metruk ev alev alev yandı

Isınmak için ateş yakılan metruk ev alev alev yandı
07.02.2022 16:17

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:05
'Satırla dehşet' ağır cezalık!...
Ana Sayfa 00:28
Heyelan nedeniyle kapanan köy...
Ana Sayfa 03:56
Şafak Mahmutyazıcıoğlu...
Ana Sayfa 03:18
3 kişilik aileye sokak...
Ana Sayfa 01:01
Kemerburgaz'da yangın paniği!
Ana Sayfa 03:54
Erdoğan'ın adaylığı...
Ana Sayfa 00:16
Öykü Gürman'dan eğlenceli...
Ana Sayfa 00:09
Şeyma Subaşı Miami'de...
Ana Sayfa 00:25
Esenyurt’ta korkunç kaza; 2...
Ana Sayfa 00:59
Anne, baba ve çocuğuna silahlı...
Ana Sayfa 01:57
Alişan ile Buse boşanıyor mu?...
Ana Sayfa 00:31
Marketteki hırsızlık olayları...

Denizli’de daha önce defalarca madde bağımlıların mekanı haline geldiği gerekçesiyle şikayet konusu olan metruk ev, bu kez çıkan yangında kül oldu. Isınmak için yakılan ateşin tüm binayı sardığı yangın, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgiye göre; bugün saat 13.20 sıralarında Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi Çaybaşı Caddesi'nde bulunan tek katlı metruk binada yangın çıktı. Daha önce defalarca madde bağımlıların mekanı haline geldiği gerekçesiyle şikayet konusu olan metruk evde, ısınmak için yakılan ateşten çıktığı iddia edilen yangından yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görülebildi. Metruk binadan yükselen alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA