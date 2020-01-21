İçişleri Bakanlığı açıkladı: Aracınızın çekilmesine neden olacak 9 önemli nokta 21.01.2020 16:58

İçişleri Bakanlığı araçların çekilmesine neden olacak 9 önemli duruma ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden videolu paylaşımda bulundu. Ayrıca söz konusu yerlere park eden araç sürücülerine yönelik 132 ile 264 lira arasında uygulanan para cezası olduğu hatırlatıldı.