HAVA DURUMU | Meteorolojiden 2 bölgeye sağanak uyarısı | 17 Ağustos hava nasıl olacak?

18.08.2020 09:07

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yağış, güney kesimlerde ise yüksek sıcakların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Rize ve Artvin çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık