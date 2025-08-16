PODCAST CANLI YAYIN

Giresun’da feci kaza: Kamyonet fındık bahçesine uçtu! 4 ölü 1 yaralı

Giresun’un Doğankent ilçesinde fındık işçilerinin dönüş yolunda kamyonet yoldan çıkarak bahçeye uçtu. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.40 sıralarında ilçeye bağlı Oyraca Köyü yolunda meydana geldi. Ali Alim yönetimindeki 28 TA 824 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yamaçtan fındık bahçesine yuvarlandı.

Fındık toplamaktan döndükleri öğrenilen sürücü Ali Alim ile araçta bulunan Yusuf Alim, Hacer Taş ve Hacer Cil olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtaki Ayşe Zeynep Yılmaz ise ağır yaralı olarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

