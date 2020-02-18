Gezi bir darbe girişimi miydi? FETÖ Gezi olaylarının neresindeydi? Gezi Davası'ndaki karar ne anlama geliyor? |Video 18.02.2020 17:25

Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tahliyesine karar veren mahkeme, yurtdışındaki sanıklar hakkındaki davanın düşürülmesine, tüm sanıkların beraatine hükmetti. Gezi Parkı Davası'nda verilen şaşırtıcı karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Peki, Gezi bir darbe girişimi miydi? FETÖ 'Gezi Olayları'nın neresindeydi? Gezi Davası’ndaki karar ne anlama geliyor? Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında alınan kararı değerlendirdi. Kenan Kıran, "Gezi kalkışması Fetullahçı Terör Örgütü’nün polis ve yargı ayağıyla desteklendiği AK Parti hükümetini devirmek için gerçekleştirilen sokak hareketleriydi. O dönemin FETÖ’cü savcıları ve polisleri Gezi Parkı’nda 3 ağacın sökülüp taşınmasını bahane ederek 22 gün boyunca Gezi Parkı’nı işgal ettiler ve 79 ile bu kalkışma sürdü. FETÖ açıktan bu kalkışmaya destek verdi." ifadelerini kullandı.

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine karar verildi. Gezi Davası'ndaki karar ne anlama geliyor? Gezi bir darbe girişimi miydi? FETÖ 'Gezi Olayları'nın neresindeydi? Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında süreci aktardı.

FETÖ GEZİ OLAYLARININ NERESİNDEYDİ?

Kenan Kıran, "Gezi kalkışması Fetullahçı Terör Örgütü'nün polis ve yargı ayağıyla desteklendiği AK Parti hükümetini devirmek için gerçekleştirilen sokak hareketleriydi. O dönemin FETÖ'cü savcıları ve polisleri Gezi Parkı'nda 3 ağacın sökülüp taşınmasını bahane ederek 22 gün boyunca Gezi Parkı'nı işgal ettiler ve 79 ile bu kalkışma sürdü. FETÖ açıktan bu kalkışmaya destek verdi. Sokakları işgal eden barikatlar kuran ve Gezi Parkı olaylarının zirvede olduğu dönemde Dolmabahçe Camii işgal edilmişti o gece İnönü Stadı'nın orda 8 tane birbirine geçmeli barut tüpü hazırlanmıştı patlatılmak istendi. Yine o gece Başbakanlık Çalışma Ofisi açıkça işgal edilmek istendi." ifadelerini kullandı.