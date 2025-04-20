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Gebze’de lise önünde bıçaklı kavga: 15 yaşındaki genç kız yaralandı
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Gebze’de lise önünde bıçaklı kavga: 15 yaşındaki genç kız yaralandı

Giriş Tarihi: 20.04.2025 22:46:03

Osman Yılmaz Mahallesi Barbaros Caddesi’nde iki genç kız arasında çıkan kavga bıçaklı saldırıya dönüştü. Yaralanan İ.Ç.’nin sağlık durumu iyi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Barbaros Caddesi'nde , Sarkuysan Lisesi önünde meydana gelen olayda, İ.Ç. (15) ile Y.P. (15) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı . Kavga sırasında yanında getirdiği bıçağı çıkaran Y.P., İ.Ç.'yi bacağından bıçakladı .

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kız, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İ.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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