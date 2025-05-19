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Gaziosmanpaşa’da maskeli dehşet: Çocuk parkında silahlı saldırı! 1 ölü 6 yaralı
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Gaziosmanpaşa’da maskeli dehşet: Çocuk parkında silahlı saldırı! 1 ölü 6 yaralı

Giriş Tarihi: 19.05.2025 18:09:00

Gaziosmanpaşa’da parkta oturanlara maskeli 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaşındaki bir çocuk dahil 3 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan bir parkta dün saat 16.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. İddiaya göre, yüzleri maskeli iki kişi parka gelerek oturan grubun üzerine peş peşe ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Fatih Kırmızıdemir (21), Utku K. (16), Yüksel E. (22) ve parkta oyun oynayan 6 yaşındaki Mustafa Ş. yaralandı. Saldırganlar hızla olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Fatih Kırmızıdemir kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı çocuk ve diğer iki kişinin hastanede tedavileri devam ederken, küçük Mustafa Ş.'nin kolundan yaralandığı öğrenildi. Görgü tanıklarından Kerim Kurani, "Maskeli 2 kişi geldi. Parkta arkadaşlar oturuyordu. Gelip sıktılar. Bir arkadaş karnından vuruldu. Çocuk da omzundan vurulmuş" diyerek yaşanan dehşeti anlattı. Polis ekipleri parkta ve çevrede detaylı inceleme yaparken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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