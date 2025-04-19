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Esenler’de silahlı saldırı: 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Esenler’de silahlı saldırı: 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 19.04.2025 18:01:03

Tuna Mahallesi Deprem Parkı’nda yüzleri maskeli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Umut Hamdi Saraç yaşamını yitirdi. Polis saldırganları arıyor.

Esenler'de Tuna Mahallesi Deprem Parkı'nda 17 Nisan Perşembe günü gece saatlerinde meydana gelen olayda, Umut Hamdi Saraç (21) iki arkadaşıyla parkta oturduğu sırada yüzleri maskeli iki kişi yanlarına yaklaştı. Maskeli kişilerden biri, yanında bulunan silahla parkta oturanların üzerine ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Umut Hamdi Saraç'ın başına isabet etti.

Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri parka sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Umut Hamdi Saraç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve çalışmalarını sürdürüyor.

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