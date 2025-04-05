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Erzincan’da trafik kazası: Otomobille motosiklet çarpıştı! 2 yaralı
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Erzincan'da trafik kazası: Otomobille motosiklet çarpıştı! 2 yaralı

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 01:17 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2025 01:21

Erzincan'da, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Sürücüsü belirlenemeyen 24 AAU 311 plakalı otomobil, Halitpaşa Caddesi'nde F.M.Y'nin (23) kullandığı 24 ABV 876 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü ve arkasındaki S.Ş (18) yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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