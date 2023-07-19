Haberler Yaşam Videoları Elazığ’da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 32 yaralı

Elazığ’da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 32 yaralı

Elazığ’da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 32 yaralı
19.07.2023 09:03

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:42
Hız gösterge ibresi 140’ta...
Yaşam 03:01
HAVA DURUMU | Termometreler 40...
Yaşam 02:53
İstanbul’da kira anlaşmazlığı...
Yaşam 00:29
Kadın kılığına girip dilenen...
Yaşam 00:24
Durdurulan kamyonetin...
Yaşam 01:16
Zehirli yılanı eliyle...
Yaşam 03:44
Sahte dolarla esnafı...
Yaşam 03:13
Müşteri dolu kafeye sıçrayan...
Yaşam 05:05
Orman yangınına 38. saatte...
Yaşam 02:34
Alevlerle mücadele 32....
Yaşam 00:31
Trafikte yamuk ilerleyen...
Yaşam 03:32
Tarım işçilerini taşıyan...

Elazığ’da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Kaza, Elazığ Malatya kara yolu Koçharman Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Bingöl’e yolcu götüren B.D. idaresindeki 23 ADF 976 plakalı otobüs, aynı istikamete seyir halinde olan N.T. idaresindeki 16 ARS 957 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA