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Edirne’de 14 yaşındaki kız çocuğu okul bahçesinde ölü bulundu
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Edirne'de 14 yaşındaki kız çocuğu okul bahçesinde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 22:30 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2025 22:30

Edirne'de 14 yaşındaki bir kız çocuğu okul bahçesinde ölü bulundu. Kız çocuğunun sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, Çavuşbey Mahallesi'nde bulunan bir okulun bahçesinde bir kız çocuğunun kanlar içinde yattığını görenler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, 14 yaşındaki Gülden C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın sevgilisi E.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gülden C.'nin cenazesi, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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