Edirne Lalapaşa’da otomobil devrildi: 1 yaralı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Sinanköy mevkisinde , Çömlekakpınar Köyü'nden şehir merkezine giden A.Ş. idaresindeki 22 KH 270 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı ve trafik normale döndü . Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.