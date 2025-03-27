Diyarbakır’da taziye dönüşü feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 22:25 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 22:25

Kaza, Bismil ilçesi Kırsal Tepe Mahallesi mevkisinde yaşandı. Henüz sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen 4 araç, bilinmeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlardan ikisinin taziyeden döndüğü bildirildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.