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Devrilen otomobil 30 metre sürüklendi: 3’ü çocuk 5 yaralı
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Devrilen otomobil 30 metre sürüklendi: 3'ü çocuk 5 yaralı

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 00:07 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2025 00:10

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sağanak sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza Karabük-Kastamonu kara yolu Çevrikköprü mevkiinde meydana geldi. Ayhan Yürük(44) idaresindeki 34 CUL 795 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken sağanak yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobilde bulunan Ayhan, Serap (39), Emir Miraç (6), Ömer Asaf (9) ve Tahir Ege Yürük (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin yardımıyla çıkarılırken ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan trafik, aracın kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.

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