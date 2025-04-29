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Denizli’de otomobil dereye uçtu: Genç sürücü hastaneye kaldırıldı
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Denizli'de otomobil dereye uçtu: Genç sürücü hastaneye kaldırıldı

Giriş Tarihi: 29.04.2025 22:57:22

Akhan Mahallesi’nde babasından kaçırdığı otomobille dereye uçan genç, olay yerinden uzaklaştıktan sonra polis tarafından tekrar getirildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi'nde, Suriye uyruklu Macit E., babasının evde uyuduğu sırada 19 AEC 388 plakalı Fiat Tofaş marka otomobili kaçırdı.

Yağışlı havada sürat yaptığı değerlendirilen Macit E., direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili dereye uçurdu . Dere yatağında hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan genç, korkuyla olay yerinden uzaklaştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dere yatağındaki otomobile ulaşarak araç içerisinde kimsenin olmadığını belirledi.

Olay yerine gelen aile üyeleri tarafından ulaşılan gencin konumu belirlenerek, polis ekipleri tarafından alındı ve tekrar olay yerine getirildi . Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Macit E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla düştüğü dereden çıkarıldı.

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