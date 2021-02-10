Davayı kazandılar! 700 yıllık kalenin sahibi oldular

Miras olayları her zaman insanların ilgisini çeker. Trabzon'da yaşanan olay ise "yok böyle bir miras" dedirtti. Trabzon'da 13. yüzyılda Cenevizliler döneminde inşa edilen Güzelhisar Kalesi'nin de yer aldığı bin 300 dönümlük Üçüncüzade Ömer Paşa'ya ait olduğu iddia edilen araziyle ilgili torunlarının ve varislerinin tapunun kendilerine verilmesi için açtıkları dava sonuçlandı. Mahkeme arazinin aynı sülaleye ait oolduğuna karar verdi. Varislerden Adnan Güngör Üçüncüoğlu, "Teslim aldıktan sonra gerekirse kalede yaşayabiliriz" dedi.