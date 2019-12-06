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D-100'de feci kaza! Trafik kilitlendi

06.12.2019 17:22

İstanbul D-100 Karayolu'nun Okmeydanı mevkisinde kontrolden çıkan iki otomobil birbirine girdi. Yaşanan kaza sonucu araçlarda bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralanırken, Topkapı yönünde trafik yoğunluğu oluştu.


Okmeydanı D-100 Karayolu Topkapı yönünde iki otomobilin birbirine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapandı. Trafik tek şeritten verilirken Topkapı yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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