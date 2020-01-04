Cuma namazında husumetliler birbirine girdi! Camideki kavga kamerada 04.01.2020 13:59

Konya'nın Karapınar ilçesinde cuma namazı vakti cami içinde iki husumetli grup kavga etti. Kavga eden grubu camideki cemaat ayırdı. Camide çıkan kavga anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün Cuma namazı vakti Hacı İsa Camii'nde meydana geldi. Namaz esnasında İsmet U. (64) ile oğlu Yusuf U. (26), cemaat arasında bulunan ve daha önceden husumetli oldukları Refik Ö. (55) ve ağabeyi Ali Ö. (58) ile tartışmaya başladı.

Çıkan kavgada İsmet U. ile oğlu Yusuf U., kardeşler tarafından darp edildi. Cemaatin ayırdığı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Darp edilen baba ve oğlu polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.