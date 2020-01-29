Haberler Video Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı! |Video
Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı! |Video

Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı! |Video

29.01.2020 14:49

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen 51 yabancı uyruklu gözetim altına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Ege Denizi'nin kuzeyinde devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ahmetçe burnu açıklarında bir grubun lastik botla ilerlediğini tespit etti.

"TCSG 28" bot komutanlığınca yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 38'i Suriye, ikisi Filistin, 11'i de Kongo uyruklu 51 kişi yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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