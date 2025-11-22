Çalışmalar sırasında patlayan doğal gaz borusu tedirgin etti

Olay Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü mevkiinde meydana geldi. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı. Dakikalarca dışarıya sızan gaz çevrede tedirginlik oluştururken ihbar üzerine olay yerine KARGAZ, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. KARGAZ ekipleri hatta giden gaz akışını keserek güvenliği sağladı. İtfaiye ve polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak araç trafiğini kontrollü şekilde yönlendirdi.



Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.