Bursa yolunda can pazarı: Genç öğrenci toprağa verildi

Bursa'nın İznik ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Berkay Akdeniz hayatını kaybetti. Genç öğrenci, Kur'an-ı Kerim ve ilahi çalıştayı için Bursa'ya giderken feci kazada yaşamını yitirdi.

Kaza, İznik-Orhangazi yolu Boyalıca Mahallesi'nde dün meydana geldi. 54 RD 356 plakalı Tofaş marka otomobil ile 34 MHR 87 plakalı Mercedes marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 54 RD 356 plakalı araçta bulunan üç kişi yaralanırken, araçta bulunan Berkay Akdeniz olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer araçta yolcu konumundaki bir kişi de kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldılar. Berkay Akdeniz'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Otopsi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Akdeniz'in cenazesi, memleketi Sakarya'nın Pamukova ilçesi Cihadiye Mahallesi'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından genç öğrenci mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Acı olayın, Berkay Akdeniz'in Kur'an-ı Kerim ve ilahi konulu bir çalıştaya katılmak üzere Bursa'ya giderken meydana geldiği öğrenildi.