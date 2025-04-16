Bursa İnegöl’de motosiklet kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Giriş Tarihi: 16.04.2025 20:03:11

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Ilıca Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada, Erhan B. (16) yönetimindeki 43 UZ 055 plakalı motosiklet ile Sülün Sokak'tan çıkan Sude D. (16) idaresindeki 10 AHV 594 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletlerden biri yeşil alan çiftine çarparak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Erhan B. ve Sude D. ile 10 AHV 594 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Elif G. (16) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Sude D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.