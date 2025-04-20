Bolu’da otomobil beton duvara çarptı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 20.04.2025 22:27:41

Bolu-Mudurnu kara yolu Doğancık köyü mevkiinde meydana gelen kazada, şehir merkezi istikametine seyreden Sadık H. yönetimindeki 06 EU 1235 plakalı otomobil , sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton duvara çarptı . Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü ve sürücü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Sadık H. , ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde sağlanırken, hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazanın yaşandığı anlar , çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.