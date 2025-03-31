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Bolu’da kavşakta otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı
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Bolu’da kavşakta otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 22:33 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 22:32

Bolu’da dönel kavşakta otomobil ile kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Bolu-Mudurnu karayolu Mudurnu ilçe girişinde bulunan dönel kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dönel kavşakta Berkan D. idaresindeki 14 AJ 360 plakalı kamyon ile Furkan A. yönetimindeki 34 EKF 690 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan trafik, çarpışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kamyon ve otomobilde büyük çaplı hasar meydana geldi.

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