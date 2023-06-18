Bir babanın en acı günü! Babalar gününde oğlunun cenazesini defnetti!

Bursa’da kayınpederi tarafından sokak ortasında boğazından bıçaklanarak öldürülen damadın cenazesi, yakınları tarafından öğle namazını müteakip kaldırıldı. Cenazeye Babalar Günü'nde katılan acılı baba, duygulu anlar yaşadı. lay, geçtiğimiz Cuma günü saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 8. Açelya Sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan kayınpederi İ.H.Ö. ile karşılaşan Ali Gürbüz, sokak üzerinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası İ.H.Ö., damadı Ali Gürbüz’ün boğazını kesti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılan Gürbüz'ün cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kendini ihbar eden katil zanlısı ise emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.